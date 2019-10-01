В Бресте парень не смог вернуть бывшую и похитил её, затолкав в багажник

Инцидент произошёл в Бресте, Белоруссия, 30 сентября. В полицию поступил звонок от взволнованного мужчины, который пояснил, что стал свидетелем похищения молодой девушки. А позже и сама девушка дозвонилась до правоохранителей, на грани истерики рассказав, что находится в синем "фольксвагене" своего бывшего парня.

29-летний Евгений К. понял, что вернуть возлюбленную силой убеждения не получится, и перешёл к силе физической, пишут "Плохие новости". Несложно догадаться, что эта попытка тоже не увенчалась успехом. Охоту на неудачливого Ромео полиция объявила в трёх районах Брестской области, найдя сперва машину, а потом и саму пару.

Евгений остановился выбросить телефоны, и 21-летней Лизе удалось выбраться из багажника. Девушка побежала в сторону людей, но Евгений догнал её и ударил несколько раз по голове битой. Больше ему ничего не удалось сделать — местные жители кинулись Лизе на помощь, пишет "Виртуальный Брест".

У них была сильная любовь раньше. Я даже не знала, что они вообще расстались. Конечно, случалось всякое, они и ссорились, и мирились, но чтобы вот так затолкать в багажник автомобиля и похитить... Такого о нём никогда бы не подумала Знакомая пары

Сейчас Лиза находится в больнице с черепно-мозговой травмой и ещё не скоро сможет вернуться на работу. Девушка только в этом году окончила университет и затем устроилась в один из брестских банков. А Евгению теперь за похищение грозит от пяти до семи лет тюрьмы.

Парень зачитал жуткий рэп, как убил свою девушку, и его слова оказались правдой