Парень устроил свидание девушке там, где на него напал бизон, и жертвы стало две

Молодой человек пригласил свою девушку на свидание ровно в то же самое место, где три месяца назад на него напал бизон. Видимо, жизнь ничему не учит, ведь ситуация повторилась. Правда, горе-бойфренд не пострадал — вместо него удар на себя приняла его подруга.

Инцидент произошёл в Государственном парке штата Юта, США, "Остров антилопы". Именно там в начале лета Кайлер Буржуа впервые столкнулся с бизонами, пишет BBC. В июне 2019 года бизон боднул его в бедро и подмышки. Животное сломало молодому человеку ребро, которое затем повредило лёгкое. После всего зверь попытался его растоптать.

Но, несмотря на все те приключения, которые произошли с Кайлером, он всё ещё был уверен: в красоте парка есть что-то особенное, и спустя три месяца он пригласил на свидание туда свою подругу Кейли Дэвис. Очевидно, не лучшее его решение. Когда пара прибыла на место, на девушку напал... бизон. Он буквально бросил Кейли в воздух, сломав ей лодыжку.

Я думал, что моя ситуация была просто случайностью, но, очевидно, они намного агрессивнее, чем я думал Кайлер Буржуа

Девушка, конечно, от свидания осталась не в восторге. Она призналась, что ей до сих пор снятся кошмары о нападении, но говорит, что уже восстанавливается и надеется скоро выйти на улицу, пишет The Sun.

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