Видео, как в Киргизии жених украл рыдающую 16-летнюю невесту, шокировало соцсети

Инцидент произошёл в городе Таласе, Киргизия. Ролик стал расходиться по соцсетям, сопровождаясь негативными комментариями шокированных пользователей.

Пугающее видео появилось в том числе в инстаграме bezpredelkg. На его кадрах можно разглядеть, как хлопающая и кричащая толпа под музыку тащит из-за шторы плачущую и отбивающуюся от них девушку. При этом мужчины просят держать и не отпускать несовершеннолетнюю.

Так проходил обряд ала-качуу — похищение невесты. Девушке, которую пытаются насильно выдать замуж, — 16 лет, а её жениху 35. Подпись к видео гласила: "В Таласе девочку 2003 года рождения украл парень 1984 года рождения. 6 октября 2019", — пишут "Вести.KG".

Ролик вызвал бурную реакцию в соцсетях. Зрители были шокированы происходящим и просили возбудить уголовное дело. В УВД Таласской области сообщили, что проводят проверку по данному факту, отмечает "Вечерний Бишкек".

Срочно возбудите уголовное дело ashirali_uulu

Что за средневековье? Дикость! murratalieva

Страшно, что в этом участвуют женщины! Вроде матери, имеющие таких же дочерей! Судить надо всех участников, и жёстко! zolotaya_lavka.kg

Это уже слишком, жить становится всё опаснее и опаснее kntbkvvaa_d

Похищение века. На Кавказе жених опозорился перед камерой, дважды уронив невесту