"Жизнь поимеет всех". Какой была девушка, чьё тело в Чите выкинули из окна

Читу потрясло страшное известие о жестоком убийстве молодой девушки. И подозреваемого в зверстве уже задержали.

Тело 19-летней девушки на козырьке жилого комплекса "Читинка" нашли 6 октября шокированные местные жители. При этом голова погибшей лежала отдельно. Позже выяснилось, что жертву сбросили с 12-го этажа. По подозрению в убийстве правоохранители задержали мужчину 1981 года рождения, который арендовал квартиру в этом доме.

Красавица работала танцовщицей в местном стриптиз-клубе, а среди подписок в соцсетях у неё было множество пабликов с откровенным контентом: "В 16 уже можно", "Омут разврата 18+", "Фильмы 18+", "Я тебя хочу". Также читинка увлекалась фильмами ужасов, любила экстрим и, судя по всему, практично смотрела на вещи.

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Зачем миловидная блондинка отправилась к мужчине вдвое старше её, пока остаётся загадкой, пишут "Плохие новости 18+". Судебное заседание, на котором решится вопрос о дальнейшей судьбе задержанного, пройдёт 8 октября, отмечает "Чита.ру". За день до трагедии девушка опубликовала видео, на котором гуляет под музыку и задорно улыбается в камеру, не зная, какая жуткая гибель её ждет.

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