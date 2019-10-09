Под Тольятти экс директор школы умер, выпив водку на камеру по просьбе блогера

Инцидент произошёл близ Тольятти — в селе Подстёпки Самарской области. Его засняли очевидцы.

Популярный тольяттинский блогер Илья Губарев, известный тем, что первым в России сделал тату на белках глаз, оказался участником трагичного происшествия. Парень купил пол-литра водки помятого вида мужчине, который сидел на ступенях магазина. Во время разговора блогер поинтересовался, сможет ли тот выпить её залпом. Происходящее на видео снимали очевидцы.

Но последствия у "пранка" оказались драматичные. Через несколько часов мужчина скончался, не дождавшись приезда скорой, пишет КП. И им оказался не бездомный, как некоторые подумали сначала, а бывший директор местной школы Николай Колчанов. Знакомая погибшего рассказала, что у мужчины была трёхкомнатная квартира, три сына и дочь. Николай не пил уже около трёх месяцев, и, почему сидел в роковой день на крыльце, непонятно.

Ролик разделил соцсети на два лагеря. Одни считают, что блогер действовал непредусмотрительно и опрометчиво и приблизил конец экс-директора. Другие отмечают, что это чистая случайность. По словам же самого Губарева, он шёл в магазин за коньяком, а мужчина попросил купить выпить и ему. И Илья решил помочь мужчине, подумав, что тот страдает от похмелья. "На мой взгляд, купил бы я ему хлеб, он мог бы, к примеру, поперхнуться. Я, наоборот, из добрых побуждений сделал", — отметил блогер. Однако родственники Николая Колчанова планируют обратиться в прокуратуру.

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