Мать перед убийством своих детей написала в Facebook страшную цитату из Кинга

Чудовищное преступление произошло в Шеффилде, Англия. Теперь детоубийца признала свою вину.

Мать шестерых детей Сарра Баррас вместе с сожителем задушила двух сыновей-подростков 13 и 14 лет. И история приобрела ещё более мрачные оттенки, когда выяснилось, что перед страшным происшествием мать постила у себя на странице в "Фейсбуке".

Среди картинок, где была изображена смерть с косой, и надписей "Иду за тобой" попалась цитата из Стивена Кинга, где убийство сравнивалось с удовольствием от поедания чипсов, от которого невозможно отказаться.

Убийство сродни картофельным чипсам: попробовав один раз, невозможно остановиться Цитата из романа С. Кинга "Под куполом", размещённая Баррас

Детоубийцу с сожителем отправили за решётку. И недавно на одном из заседаний суда жуткая мать разрыдалась. Ей пришлось признать, что они замышляли убить всех шестерых детей, пишет Mirror. А судья Джереми Ричардсон заявил, что у него не хватает слов, чтобы описать чудовищность её поступка. Женщине грозит несколько пожизненных сроков.

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