Чудовищный инцидент произошёл в микрорайоне "Агрогородок Опытный" в Чите. Подозреваемого в жуткой расправе уже задержали.

Около семи-восьми часов утра 14 октября мужчина набросился на свою супругу, несколько раз ударил ножом и перерезал горло. Жертва скончалась на месте. Правоохранители задержали 46-летнего подозреваемого в страшном злодеянии, возбуждено уголовное дело, пишет "Чита.ру".

По подозрению в совершении преступления задержан 46-летний мужчина — муж потерпевшей. По данным следствия, мужчина несколько раз ударил супругу ножом, отчего женщина скончалась на месте СУ СКР по Забайкальскому краю

При этом у шокирующего инцидента были очевидцы, которые в жуткий момент достали камеру. На видео попало, как двое детишек погибшей ходят рядом с безжизненным телом женщины и плачут.

Сегодня в микрорайоне "Опытный" мужчина убил женщину, перерезав горло. Видео снимала не я, а одногруппник, который живёт напротив. Мужчину даже задержали не сразу, а только через несколько часов. Дети на видео — его, вторая женщина — неизвестно кто Подписчица news_chita, приславшая видео

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