Что известно о сыне депутата и его друге, снявших видео со смертельным избиением

После жёсткого избиения 31-летний мастер спорта по биатлону Дмитрий Сисигин провёл в коме несколько недель. Выжить спортсмену не удалось. Мажоры, снявшие истязания на видео, всё еще на свободе. И друзья погибшего боятся, что они так и останутся безнаказанными.

В роковую ночь Андрей Шилов и его друг Сергей Шмелёв отправились к Дмитрию домой, где, по словам подруги, жестоко его избили и проломили череп. При этом своё злодеяние развеселившиеся подонки снимали на видео. На кадрах ролика можно видеть Шилова, который держит камеру и показывает, как его приятель выходит из комнаты, где лежит избитый спортсмен.

Однако оба подельника до сих пор на свободе. Андрей Шилов — сын бывшей судьи Емельяновского районного суда, а его папа — действующий председатель Емельяновского поселкового Совета депутатов, пишет телеграм-канал Mash. И друзья боятся, что парням удастся избежать заслуженного наказания.

Интересно, что во "ВКонтакте" Шилов вёл довольно скромную страницу, выставляя себя "примерным мальчиком". Главным в людях он указал доброту и честность и был подписан на несколько пабликов, связанных со строительством и дизайном. Хладнокровного участника преступления в нём мало что выдает.

У Шмелёва же обратная картина. Среди подписок — паблики с пошлым или эротическим контентом: "КРАСНОЯРСК Курицы Шкуры Шлюхи Давалки", "Вписки Красноярск", "Пошлый Красноярск", "Я тебя хочу". Среди фото — крутые машины и снимки с алкогольными возлияниями, на которых парень позирует с наглой самодовольной улыбкой. А в статусе дерзкая фраза: "На меня не *** [наговаривай], лучше следи за собой".

Как выяснилось, оба парня ранее привлекались к уголовной ответственности за наркотики, грабёж и мошенничество. В деле с избиением Андрей Шмелёв является подозреваемым, он находится под подпиской о невыезде. А вот автор ролика, сын экс-судьи, проходит по делу лишь как свидетель. Однако сейчас он загадочным образом исчез и если в ближайшее время не появится, то его объявят в розыск. Уже как подозреваемого.

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