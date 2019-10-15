Стали известны жуткие подробности той драки, в которой мажоры убили биатлониста

В деле со смертельным избиением биатлониста Дмитрия Сисигина появляются всё новые пугающие подробности.

Сын красноярского депутата и экс-судьи Андрей Шилов и его друг Сергей Шмелёв забили насмерть человека из-за конфликта в чате, пишет Mash. Дмитрий назвал Шилова *** (оскорбительным наименованием гомосексуала), но тут же извинился. Однако остановить разъярённых приятелей это уже не смогло.

Парни оставили сауну в Емельянове и поехали "нести возмездие". По словам Шмелёва, сначала они просто хотели выпить, но Сисигин не так на них посмотрел. И приятели слетели с катушек, начав жестокое избиение спортсмена, которое сняли на видео.

После Шилов надел одежду убитого и поехал в клуб, а Шмелёв остался в доме жертвы, чтобы замести следы. Услышав громкую музыку из квартиры, соседи вызвали полицию, однако правоохранители Сергея быстро отпустили. Дмитрий скончался в реанимации через несколько недель, а преступники всё это время находились на свободе. Дело вызвало широкий резонанс, и только накануне нападавших мажоров задержали. Выяснилось, что один из них был ранее судим за мошенничество и грабёж, а второй — за грабёж и незаконный оборот наркотиков.

Что известно о сыне депутата и его друге, снявших видео со смертельным избиением