Появились фото таксиста, подозреваемого в убийстве молодой мамы в Екатеринбурге

Правоохранители уже задержали троих подозреваемых в расправе над 27-летней Ксенией Каторгиной. По факту её исчезновения было возбуждено дело по статье "Убийство".

Один из подозреваемых в злодеянии, 42-летний Марат А., работал в Челябинске таксистом, но и сам пропал около месяца назад, пишет "Екатеринбург онлайн". Родственники мужчины не видели его с девятого сентября. Им даже пришлось заявить об исчезновении в полицию.

По словам сестры Марата, всё это время он не выходил на связь. Многодетный отец не звонил ни троим детям, ни жене. Хотя на странице в соцсетях таксиста со скудной информацией есть несколько фото с малышами. И картинка с "магнитом" для денег.

При этом именно в Челябинске и нашли машину Ксении Каторгиной, которая бесследно пропала 10 октября. Девушка в Екатеринбурге поехала на встречу, как она думала, с потенциальными покупателями её "ауди", но домой не вернулась. А её телефон оказался отключён.

Автомобиль со следами крови попытались сбыть в другом городе двое мужчин и одна женщина. А позже в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга нашли труп молодой мамы, его обнаружили в колодце. По словам подруги, преступники сначала ударили Ксению шокером, но она не потеряла сознание. Тогда на неё напали с ножом. У екатеринбурженки остались девятилетняя дочь и пожилая мама.

Последние записи молодой мамы перед тем, как её убили в Екатеринбурге ради авто