Жену голливудского актёра зарезал их сын, которого потом пришлось застрелить

Трагедия разыгралась в семье 81-летнего артиста Рона Эли, звезды сериала "Тарзан", снятого в 1960-х годах.

Из дома актёра в Санта-Барбаре, Калифорния, США, в полицию поступил странный звонок. Звонил сын Эли Кэмерон, который, задыхаясь и плача, рассказал, что его отец-инвалид напал на мать — 62-летнюю экс "мисс Флорида" Валери Лундин.

Однако, по словам полицейских, убийство совершил сам Кэмерон, попытавшийся переложить вину на отца. Прибывшие на место правоохранители обнаружили не только труп женщины с ножевыми ранениями, но и сына актёра, который был "вооружён и опасен". В итоге офицерам пришлось открыть огонь, в результате чего 30-летний Кэмерон погиб.

Валери и Рон Эли были женаты 35 лет и воспитали троих детей, одним из которых и был Кэмерон, пишет Daily Mail. Парень закончил Гарвард, где играл за футбольную команду.

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