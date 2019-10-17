Жену голливудского актёра зарезал их сын, которого потом пришлось застрелить

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Фото © Twitter/wikiaboutworld

Трагедия разыгралась в семье 81-летнего артиста Рона Эли, звезды сериала "Тарзан", снятого в 1960-х годах.

Из дома актёра в Санта-Барбаре, Калифорния, США, в полицию поступил странный звонок. Звонил сын Эли Кэмерон, который, задыхаясь и плача, рассказал, что его отец-инвалид напал на мать — 62-летнюю экс "мисс Флорида" Валери Лундин.

<p>Рон Эли и Валери Лундин. Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/B3spGh9AnyP/" target="_blank"><strong>celebritiesandfriends, </strong></a><strong>Facebook/</strong><a href="https://www.facebook.com/ron.ely.9?__tn__=%2Cd%2AF%2AF-R&eid=ARA_gDwgfGWbRPi-D8Vy6vfwxC03Tzi-7uUEki_UTZtPaMEa1aCcVNOITOnMGG8yrDVxRypKf2A-3bA_&tn-str=%2AF" target="_blank"><strong>Ron Ely</strong></a></p>

Однако, по словам полицейских, убийство совершил сам Кэмерон, попытавшийся переложить вину на отца. Прибывшие на место правоохранители обнаружили не только труп женщины с ножевыми ранениями, но и сына актёра, который был "вооружён и опасен". В итоге офицерам пришлось открыть огонь, в результате чего 30-летний Кэмерон погиб.

<p>Рон Эли и Валери Лундин. Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/wikiaboutworld" target="_blank">wikiaboutworld</a></p>

Валери и Рон Эли были женаты 35 лет и воспитали троих детей, одним из которых и был Кэмерон, пишет Daily Mail. Парень закончил Гарвард, где играл за футбольную команду.

В Чите муж зарезал жену на глазах у двоих детей — страшные кадры с места

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