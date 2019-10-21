Камера сняла, как 3-летний малыш, упав с 11-метровой высоты, попал точно в рикшу

Этот инцидент, произошедший в штате Мадхья-Прадеш, Индия, мог обернуться настоящей трагедией. Но счастливая случайность сохранила жизнь малышу.

Трёхлетний мальчик играл на балконе второго этажа, но в какой-то момент вдруг потерял равновесие и свалился с высоты почти 11 метров. Однако его спасло чудо. На кадрах с камеры наблюдения видно, как в роковой момент по дороге у дома едет рикша. Время и место совпали так, что кроха упал точно в коляску.

Шокированный мужчина бросился на помощь мальчику, которого тут же окружили очевидцы. Позже малыша доставили в больницу, где осмотревшие его врачи не нашли никаких повреждений, пишет Daily Mial. Кроху быстро отпустили домой. Родители ребёнка поблагодарили водителя рикши, купив ему новую одежду, а его детишкам — сладости.

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