Лечить или хоронить? Что делать со сбитыми на дорогах животными

В одной из частных ветеринарных клиник Нижнекамска врач отказалась принять собаку, которую сбил таксист, потому что у пожилого хозяина не было паспорта животного. Собака умерла на пороге лечебницы.

В Нижнекамске всего четыре ветеринарные клиники. По выходным работает только частная организация Cats&Dogs. Эта больница существует с 2016 года, на её сайте указано, что здесь работают высококвалифицированные специалисты. Местная жительница Эльвира Давлекаева в воскресенье рано утром увидела, как таксист сбил на дороге собаку. Хозяин животного отпустил его с поводка и не углядел, как питомец выбежал на проезжую часть. Обратились в Cats&Dogs.

— Примерно в 8:45 подошла врач (клиника работает с 9:00). Мы просили принять нас пораньше, собака умирала, уже практически не подавала признаков жизни. Врач отказалась. Ну ладно, что теперь, рабочее время с 9:00, о человечности и сострадании говорить не будем. Когда клиника открылась, врач, вместо того чтобы оказать собаке экстренную помощь, требовала с хозяина ветеринарный паспорт, — сообщает Эльвира.

Хозяин, которого, как позже узнал Лайф, зовут дядя Коля, пытался объяснить врачу, что прививки делал в начале года, точную дату не помнит. Мужчина плакал. Его собака по кличке Мика умирала. Врач продолжала возмущаться и отказывалась посмотреть животное.

Мике было шесть месяцев. Дядя Коля и его жена Галина собаку очень любили, но спасти её не удалось.

Отказавший в приёме ветеринар Алина Зиятдинова окончила Ульяновский государственный аграрный университет в 2018 году. Будучи студенткой ветеринарного факультета, она участвовала во всероссийских конкурсах, писала статьи в научные журналы. Работу свою девушка любила, гордилась тем, что в клинике Cats&Dogs коллеги и руководство "готовы задержаться в будни или прийти в единственный выходной ради помощи животным".

Отзывы о работе Cats&Dogs в Нижнекамске оставляют желать лучшего. Местные жители говорят, что в больнице слишком дорого, при этом профессионалами врачей клиники назвать сложно. В 2018 году одна из жительниц жаловалась на ветеринара, которая перепутала беременность кошки с воспалением матки, животному поставили укол, а через несколько дней кошка родила сформировавшихся лысых мёртвых котят.

Другая женщина сообщила, что её 18-летнему коту в Cats&Dogs назначили операцию из-за нарывов на лапе и хвосте. Хозяйка питомца побоялась класть котика под нож и отвезла его в другую клинику. Оказалось, что операции никакой не нужно, — это не нарывы, а жировики, которые не представляют угрозу жизни и здоровью животного.

А ещё одному котику сделали кастрацию, но швы лопнули и в ране был обнаружен гной. Когда хозяйка кота позвонила в Cats&Dogs, ей сказали, что всё нормально — само пройдёт.

На данный момент телефоны клиники выключены, связаться с руководством невозможно. Местные жители говорят, что Cats&Dogs продолжает работать. Прокуратура начала проверку организации. Алина Зиятдинова временно отстранена от работы. В Нижнекамске её активно травят: жители создали петицию с требованием лишить ветеринара лицензии, в соцсетях сотни гневных комментариев.

В понедельник вечером директор Cats&Dogs и Зиятдинова съездили к дяде Коле, принесли ему свои извинения, предложили подарить другую собаку, но мужчина отказался — он только смог отойти от шока после потери Мики.

— Девушка и больница уже наказаны. Не надо их травить, это бесчеловечно. Свою ошибку они признали и искренне раскаиваются, — сказал Лайфу житель Нижнекамска Никита Санников.

Спасти или убить?

По правилам приёма в ветеринарных лечебницах, при обращении в клинику у хозяина должен быть при себе паспорт животного, где указаны все прививки. Но если ситуация экстренная, то врачи этим требованием могут пренебречь.

— Если у собаки есть хозяин, а ситуация требует немедленного вмешательства, ни о каком документе нормальный ветеринар спрашивать не будет. Его задача — спасти животное. Даже когда к нам в ветлечебницу волонтёры приносили сбитых на дороге животных, мы их лечили и выхаживали, лишь бы жили, — говорит ветеринар одной из уральских клиник Дарина Ермолаева.

Как отмечает ветеринар Александр Васильев, врач вправе отказать в приёме, если у хозяина нет документов на питомца. Это вполне законно.

— В Москве неоднократно были случаи, когда не бездомная, а домашняя собака поступала с бешенством. Хозяин уверял, что животное здорово, имеет все необходимые прививки, а потом выяснялось, что это неправда, — добавил Васильев.

У животного, которое попало под колеса автомобиля и находится в тяжёлом состоянии, сложно увидеть какие-то внешние признаки бешенства, отмечают эксперты. Поэтому, вероятно, Алина Зиятдинова не стала рисковать, а слова дяди Коли о прививках, сделанных в начале года, показались ей неубедительными.

— Возможно, врач не захотела брать на себя ответственность. Она видела, что собака в тяжёлом состоянии, спасти её не получится, поэтому класть животное на смотровой или операционный стол не стала, — отметила Дарина Ермолаева.

Зоозащитники заявляют, что зла клинике и Зиятдиновой не желают. "Просто ей не надо быть ветеринаром, если она не любит животных". Но с другой стороны, врач могла бояться за свою жизнь и за следующих пациентов, которые подхватили бы бешенство от умирающего животного. Наверное, собаководам лучше брать с собой на всякий случай паспорт питомцев на каждую прогулку. И отпускать животных с поводка только в специально отведённых зонах, чтобы не оказаться потом на пороге какой-нибудь клиники, подобной Cats&Dogs.