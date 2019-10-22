Появилось видео поединка за краповый берет, после которого погиб боец Росгвардии

Краповый берет — головной убор, высшая форма отличия военнослужащих. Он присваивается после прохождения сложных испытаний и является предметом исключительной гордости.

Росгвардеец из Бурятии, служивший в горячих точках, сдавал экзамен на краповый берет в Хабаровском крае, который обернулся трагедией. Парень впал в кому после поединка и скончался, не приходя в сознание, пишет DVhab.ru.

Инцидент сняли очевидцы, и на кадрах ролика можно видеть, как парень в синей амуниции участвует в спарринге с инструктором. При этом он выглядит вялым и практически не отвечает на удары. А потом и вовсе падает на землю, и толпа ему кричит: "Давай!" О смерти росгвардейца ранее сообщил официальный представитель Росгвардии, отмечает МК. По факту гибели проводится служебная проверка.

Боксёр выдавал себя за другого, но об этом узнали, лишь когда он погиб на ринге