Москвичка показала жуткие следы побоев, полученных в раскрученном салоне красоты

Блогерша и певица Валентина рассказала жуткую историю, которая, по её словам, произошла в клинике "Бьюти мед".

Девушка с ником valencia_s111298 разместила пугающий пост о том, как в салоне красоты её избила врач. По словам Валентины, 18 октября она отправилась в раскрученную в "Инстаграме" клинику beauty_med_kmk. Там врач Олеся Владимировна Соколан напала на неё, избила до крови и отняла телефон.

По словам певицы, всё началось с того, что она, беспокоясь о своём здоровье, поинтересовалась, почему Соколан принесла препарат без официальной упаковки и опознавательных знаков. На что получила ответ: "Встала и пошла вон отсюда!" Валентина, уже лежа на кушетке, решила снять врача, испугавшись её хамства и угроз. Но медик отобрала у неё телефон и стала избивать им девушку.

Я приподнялась и потянулась за телефоном, мне не удалось его забрать, так как врач начала наносить сильные и резкие удары мне по голове и по лицу: носу, глазу, лбу. У меня началось головокружение. Соколан О. В. попыталась разбить телефон об пол Валентина

Затем, по словам Валентины, в кабинет вбежали администраторы, и Соколан скрылась с её телефоном в подсобке. Девушка попыталась его вернуть, она вышла в коридор, где её, всю в крови, увидели посетители. Но администраторы просто попытались выдать её за сумасшедшую. А потом певицу продолжили калечить.

Я просунула руку в дверь подсобного помещения, сзади меня начала тянуть администратор, а Соколан, находящаяся в подсобном помещении, сначала выталкивала меня, а затем начала бить дверью по моей руке. Я просила слёзно вернуть телефон Валентина

После блогерше удалось позвонить с телефона одного из свидетелей маме и мужу, который сказал, что вызвал полицию и скорую. Только тогда Валентине вернули мобильный. Её подруга Наталья Горожанова, участница шоу "Холостяк", отметила в "Инстаграме", что у Вали сотрясение мозга, черепно-мозговая травма и перелом носа. Сейчас она приходит в себя в Боткинской больнице, отмечает Ura.ru.