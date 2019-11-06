Девушка сорвалась со скалы на глазах у бойфренда, который не успел её спасти

29-летняя Ханна Лоу была опытной альпинисткой и познакомила со скалолазанием своего парня Адама. Но это пристрастие в итоге разлучило их навсегда.

Ханна и Адам уже больше года жили вместе, снимая жильё. И наконец пара решила, что их отношения должны перейти на новый уровень. Влюблённые покупали свой дом и готовились отметить 30-летие парня. Но планам о счастье не суждено было сбыться, пишет Mirror.

Ханна вместе с сестрой, мамой и бойфрендом отправилась на пикник в горы Пик-Дистрикт, графство Дербишир, Англия. Добравшись до нужной вершины, влюблённые захотели ненадолго уединиться, чтобы обсудить радужные планы на будущее. Но наслаждаться паре пришлось недолго. Когда они собирались назад к семье, девушка оступилась и перепуганный Адам поспешил схватить её за сумку. Однако парень не успел, и возлюбленная у него на глазах сорвалась с высоты 18 метров и упала к подножию водопада.

Мы были очень счастливы, ведь завтра был мой день рождения — 30 лет и мы покупали свой первый дом. Спустя несколько минут мы уже собирались уйти. Ханна повернулась и потеряла равновесие. Я потянулся, чтобы схватить её, но не успел, и она упала Адам Стэнэвей, бойфренд

Сам парень с семьёй не могли добраться до девушки, а когда на место прибыли спасатели, та была мертва. Ханна получила тяжёлую черепно-мозговую травму. Полицейские провели расследование и подтвердили, что британка погибла в результате несчастного случая.

Словами не описать ту боль, что я испытываю. <...> Я буду любить тебя вечно, спи спокойно, дорогая, пока мы не встретимся снова Адам Стэнэвей, бойфренд

Парень женился на возлюбленной в больнице, а через 7 часов она нашла его мёртвым