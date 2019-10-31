Стример решил взобраться на самую известную гору Японии — Фудзияму. И не мог не поделиться своим путешествием в Сети.

Пользователей видеохостинга Niconico потрясла трансляция, которую они смотрели в прямом эфире. Парень, решивший покорить Фудзияму, показывал, как он взбирается на вершину. Почти достигнув цели, японец произнёс: "Этот участок опасен, но ничего не поделаешь. Соскальзываю". И практически сразу после этого сорвался вниз.

Ролик с падающим скалолазом выложил пользователь "Твиттера" ponapona979, который стал невольным свидетелем жуткого инцидента. На кадрах видно, как парень вместе с камерой переворачивается несколько раз при падении, а потом изображение пропадает. После этого зрители сообщили о происшествии властям и началась поисково-спасательная операция.

Через день неподалёку от предполагаемого места падения удалось найти сильно повреждённый труп, пишет Soranews24. Сразу погибшего опознать не удалось, так как при нём не было ни документов, ни телефона. Тело отправили на экспертизу. И пока всё ещё остаётся надежда, что стримеру удалось выжить. Главное, чтобы его успели найти.

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