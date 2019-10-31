"Пытаюсь удержать безумие". Что было в голове у убийцы малыша из Нарьян-Мара

36-летний Денис Поздеев спокойно прошёл в детский сад "Сказка" в Нарьян-Маре — охранник принял его за одного из родителей. Мужчина пробрался в комнату, где спали дети, и ударил в шею ножом шестилетнего мальчика.

Задержанный объяснил свой поступок тем, что он "прочёл в книге заклинание про вечную и богатую жизнь близким и себе". А чтобы оно сбылось, надо было убить ребёнка. Также Денис отмечал, что слышал голоса, толкавшие его на преступление. При этом в момент убийства мужчина был пьян. С 2016 года он лечился у нарколога в окружной больнице Нарьян-Мара.

Судя по странице в ВК, которую Поздеев забросил около двух лет назад, он был далеко не глуп. Мужчина увлекался кино, искусством, ценил юмор. Всего несколько лет назад он играл в футбол с друзьями, ходил на пикники. Но уже тогда на снимках присутствовали алкоголь, запрещённые символы и люди в костюмах ку-клукс-клана. За размещение свастики и фото, где парень зигует, его даже привлекали к суду.

А при ближайшем рассмотрении становится понятно, что задержанный вдохновлялся довольно мрачными вещами. Если юмор — то злой, если фильмы — то ужасы и криминал. На аватарку он поставил скелет в капюшоне, а на вопрос под фото с зажатой руками головой "Тараканов пытаешься удержать?" ответил: "Нет, безумие". Последние записи на его странице тоже были довольно депрессивными: "Казалось бы, куда ещё хуже. А вот сюда", "Человек, который не давал мне быть счастливым, я сам".

Жизнь — это единственная игра, в которой независимо от выбранной стратегии результат известен заранее Запись со страницы Дениса Поздеева

Сейчас ведутся следственные действия, задержанного допрашивают. Его будут проверять на вменяемость психиатры, пишет Mash. По факту случившегося возбуждены уголовные дела по трём статьям.

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