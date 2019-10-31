"Пытаюсь удержать безумие". Что было в голове у убийцы малыша из Нарьян-Мара

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Фото © Telegram/Mash, соцсети

36-летний Денис Поздеев спокойно прошёл в детский сад "Сказка" в Нарьян-Маре — охранник принял его за одного из родителей. Мужчина пробрался в комнату, где спали дети, и ударил в шею ножом шестилетнего мальчика.

Задержанный объяснил свой поступок тем, что он "прочёл в книге заклинание про вечную и богатую жизнь близким и себе". А чтобы оно сбылось, надо было убить ребёнка. Также Денис отмечал, что слышал голоса, толкавшие его на преступление. При этом в момент убийства мужчина был пьян. С 2016 года он лечился у нарколога в окружной больнице Нарьян-Мара.

<p>Фото © Telegram/<a href="https://t.me/breakingmash" target="_blank">Mash</a></p>

Судя по странице в ВК, которую Поздеев забросил около двух лет назад, он был далеко не глуп. Мужчина увлекался кино, искусством, ценил юмор. Всего несколько лет назад он играл в футбол с друзьями, ходил на пикники. Но уже тогда на снимках присутствовали алкоголь, запрещённые символы и люди в костюмах ку-клукс-клана. За размещение свастики и фото, где парень зигует, его даже привлекали к суду.

<p>Фото © Telegram/<a href="https://t.me/Lshot" target="_blank">LifeShot,</a> соцсети</p>

А при ближайшем рассмотрении становится понятно, что задержанный вдохновлялся довольно мрачными вещами. Если юмор — то злой, если фильмы — то ужасы и криминал. На аватарку он поставил скелет в капюшоне, а на вопрос под фото с зажатой руками головой "Тараканов пытаешься удержать?" ответил: "Нет, безумие". Последние записи на его странице тоже были довольно депрессивными: "Казалось бы, куда ещё хуже. А вот сюда", "Человек, который не давал мне быть счастливым, я сам".

Жизнь — это единственная игра, в которой независимо от выбранной стратегии результат известен заранее

Запись со страницы Дениса Поздеева

<p>Фото © Соцсети</p>

Сейчас ведутся следственные действия, задержанного допрашивают. Его будут проверять на вменяемость психиатры, пишет Mash. По факту случившегося возбуждены уголовные дела по трём статьям.

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