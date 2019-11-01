Любительницу змей нашли мёртвой с огромным питоном, который обвился вокруг шеи

36-летняя Лаура Херст из Индианы, США, обожала змей и часто выкладывала с ними фото в "Фейсбуке".

Лауру в бессознательном состоянии нашёл местный шериф Дон Мансон. Вокруг её шеи обвился сетчатый питон длиной 2,4 метра. Мужчина поспешил снять рептилию, но прибывшие на место медики уже ничем не могли помочь.

По словам правоохранителей, участком, где погибла Херст, владел тот самый шериф, который жил по соседству. Он использовал его для разведения змей, в общей сложности там находилось 140 рептилий. 20 из них принадлежали Лауре, посещавшей их дважды в неделю.

Предположительно, американка оказалась задушена питоном, пишет The Sun. Но точная причина смерти будет установлена после вскрытия. Лаура работала инженером в местной компании, у неё осталось двое детей.