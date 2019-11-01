Любительницу змей нашли мёртвой с огромным питоном, который обвился вокруг шеи

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Фото © Facebook / Laura Perdue

36-летняя Лаура Херст из Индианы, США, обожала змей и часто выкладывала с ними фото в "Фейсбуке".

Лауру в бессознательном состоянии нашёл местный шериф Дон Мансон. Вокруг её шеи обвился сетчатый питон длиной 2,4 метра. Мужчина поспешил снять рептилию, но прибывшие на место медики уже ничем не могли помочь.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/hurst.laurab1?__tn__=%2Cd%2AF%2AF-R&eid=ARD-aXWmcBTcglhLuBX2Emf6kZNI52ckJ2cQ4RCDQqbvHAJVAtFLABut41wgD0VIo4Y9F0JSeI0tNSHa&tn-str=%2AF" target="_blank"><strong>Laura Perdue</strong></a></p>

По словам правоохранителей, участком, где погибла Херст, владел тот самый шериф, который жил по соседству. Он использовал его для разведения змей, в общей сложности там находилось 140 рептилий. 20 из них принадлежали Лауре, посещавшей их дважды в неделю.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/hurst.laurab1?__tn__=%2Cd%2AF%2AF-R&eid=ARD-aXWmcBTcglhLuBX2Emf6kZNI52ckJ2cQ4RCDQqbvHAJVAtFLABut41wgD0VIo4Y9F0JSeI0tNSHa&tn-str=%2AF" target="_blank"><strong>Laura Perdue</strong></a></p>

Предположительно, американка оказалась задушена питоном, пишет The Sun. Но точная причина смерти будет установлена после вскрытия. Лаура работала инженером в местной компании, у неё осталось двое детей.

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