Девушка погибла от рук бойфренда на свидании, которым хвасталась в соцсетях

В тот вечер 26-летняя Ливай Огден из Галифакса, Англия, была невероятно рада вырваться из привычной рутины и наконец-то сходить на свидание со своим парнем. Но всё пошло совершенно не по плану и закончилось трагедией.

Ливай отправилась вместе со своим парнем и по совместительству отцом её двоих детей Ллойдом Биркби весело провести время. Пара гуляла по городу и посетила несколько баров, но внезапно по дороге в очередное заведение между влюблёнными вспыхнула ссора. Ллойд избил её и бросил на улице, сбежав с места преступления, пишет The Sun.

Ливай обнаружила в подворотне подруга Кортни, с которой девушка должна была встретиться позже. Кортни вызвала скорую и просидела с подружкой всё время до прибытия помощи, успокаивая её и перебирая волосы. Но врачи не успели, и Ливай погибла от полученных ран.

Мне нужно время, чтобы смириться со всем этим. Я не знаю, что сказать и как поступить. Мне так жаль, что я не смогла спасти тебя, Ливай, я не могу перестать думать, что того, что я сделала, было недостаточно и я могла как-то помочь тебе Кортни Бланд

Ужаса ситуации добавляет то, что во время гуляний девушка опубликовала в "Фейсбуке" несколько фото того, как они с Ллойдом веселятся в барах. Ливай подписала снимки: "Наконец-то на свидании. Первом за много лет!" Счастливые лица пары не предвещали беды и того, что с ними произойдёт. Парня арестовали по подозрению в убийстве, и его ждёт суд.

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