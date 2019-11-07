Девушка погибла от рук бойфренда на свидании, которым хвасталась в соцсетях

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Фото © Facebook / Levi Ogden

В тот вечер 26-летняя Ливай Огден из Галифакса, Англия, была невероятно рада вырваться из привычной рутины и наконец-то сходить на свидание со своим парнем. Но всё пошло совершенно не по плану и закончилось трагедией.

Ливай отправилась вместе со своим парнем и по совместительству отцом её двоих детей Ллойдом Биркби весело провести время. Пара гуляла по городу и посетила несколько баров, но внезапно по дороге в очередное заведение между влюблёнными вспыхнула ссора. Ллойд избил её и бросил на улице, сбежав с места преступления, пишет The Sun.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/LeviOgden1992?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARDn5jLgqHn4JOIIR_Kr21l5FWeSbN5VxO8EvMvD-rS3IQO7furo0Zg4hDGpxz_1Wgyyfcc__vf6Ky2b&hc_ref=ARTna_hpk-oZIeFTZaaAoWXUl6u4XwiwwZfClvHmlhiMhfZShdR4wG37I6ndsskXSuM" target="_blank"><strong>Levi Ogden</strong></a> и <a href="https://www.facebook.com/profile.php?id=100005206577412&__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARCeKxvxyjC2PHtpy_HS-fT3AlFdlqEIRbZnL0jWXZ_dPDnkG1uvdheBSY0Q4mky-jGSunosJwaq0FgL&hc_ref=ARTIbVBwTtTX7ME0DONIVs_Jls0MK6ZGtkgIeUJWmlJClyg8mvC0MLiyIEjxzlGMkhE" target="_blank"><strong>Lloyd Birkby</strong></a></p>

Ливай обнаружила в подворотне подруга Кортни, с которой девушка должна была встретиться позже. Кортни вызвала скорую и просидела с подружкой всё время до прибытия помощи, успокаивая её и перебирая волосы. Но врачи не успели, и Ливай погибла от полученных ран.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/LeviOgden1992?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARDn5jLgqHn4JOIIR_Kr21l5FWeSbN5VxO8EvMvD-rS3IQO7furo0Zg4hDGpxz_1Wgyyfcc__vf6Ky2b&hc_ref=ARTna_hpk-oZIeFTZaaAoWXUl6u4XwiwwZfClvHmlhiMhfZShdR4wG37I6ndsskXSuM" target="_blank"><strong>Levi Ogden</strong></a> и <a href="https://www.facebook.com/profile.php?id=100005206577412&__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARCeKxvxyjC2PHtpy_HS-fT3AlFdlqEIRbZnL0jWXZ_dPDnkG1uvdheBSY0Q4mky-jGSunosJwaq0FgL&hc_ref=ARTIbVBwTtTX7ME0DONIVs_Jls0MK6ZGtkgIeUJWmlJClyg8mvC0MLiyIEjxzlGMkhE" target="_blank"><strong>Lloyd Birkby</strong></a></p>

Мне нужно время, чтобы смириться со всем этим. Я не знаю, что сказать и как поступить. Мне так жаль, что я не смогла спасти тебя, Ливай, я не могу перестать думать, что того, что я сделала, было недостаточно и я могла как-то помочь тебе

Кортни Бланд

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/LeviOgden1992?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARDn5jLgqHn4JOIIR_Kr21l5FWeSbN5VxO8EvMvD-rS3IQO7furo0Zg4hDGpxz_1Wgyyfcc__vf6Ky2b&hc_ref=ARTna_hpk-oZIeFTZaaAoWXUl6u4XwiwwZfClvHmlhiMhfZShdR4wG37I6ndsskXSuM" target="_blank"><strong>Levi Ogden</strong></a></p>

Ужаса ситуации добавляет то, что во время гуляний девушка опубликовала в "Фейсбуке" несколько фото того, как они с Ллойдом веселятся в барах. Ливай подписала снимки: "Наконец-то на свидании. Первом за много лет!" Счастливые лица пары не предвещали беды и того, что с ними произойдёт. Парня арестовали по подозрению в убийстве, и его ждёт суд.

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