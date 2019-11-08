Что таилось за милыми фото пары из Башкирии, чья любовь привела к убийству мужа

Страшный инцидент произошёл в ночь на шестое ноября в общежитии на улице Пугачёва в городе Октябрьском.

Роковую ночь 22-летняя Кристина и её 27-летний муж Артур Г. проводили за распитием спиртного. Но что-то пошло не так, и весёлое застолье обернулось ссорой. Вскоре девушка схватилась за нож и ударила возлюбленного в область грудной клетки на глазах у очевидцев, пишет КП. Парень скончался на месте, а задержанная отказалась признавать свою вину, заявив о превышении самообороны.

Однако ситуация кажется невероятной, если посмотреть соцсети пары. Кристина была довольно общительной девушкой и не стремилась скрывать свою жизнь. Она активно демонстрировала, насколько счастлива. Постоянно постила нежные фото с мужем: вот они гуляют в обнимку, целуются, нянчат малыша. Год назад у пары родился любимый сын, которому тоже посвящено немало милых записей.

С твоим днём, наш сладенький! Как быстро летит время, какой ты уже стал большой, ровно год назад ты только появился на свет. Этот день для нас с папой был самым счастливым Запись со страницы Кристины Г. в ВК

Супруг обновлял страницу не настолько часто, но в демонстрации любви к жене и сыну не отставал. Там можно увидеть и трогательный снимок с семьёй в роддоме, и прогулки с коляской. Записи тоже были соответствующие: "Семья заменяет всё. Поэтому, прежде чем её завести, стоит подумать, что тебе важнее: всё или семья".

Если мужчина после рабочего дня или в выходные желает проводить время с семьёй, а не с друзьями — это не значит, что он подкаблучник! Это значит, что самый лучший муж и папа на свете Запись со страницы Артура Г. в ВК

Но за красивыми картинками в соцсетях могла скрываться не слишком радужная действительность, пишут "Плохие новости 18+". По словам знакомых пары, парень нередко бил супругу даже во время беременности. И та просто не выдержала. Однако родственники Артура считают, что девушка спланировала убийство. Недавно Кристина разместила фото с пистолетом, добавив к нему запись: "Окружай себя только теми людьми, кто будет тянуть тебя выше. Просто жизнь уже полна теми, кто хочет тянуть тебя вниз". Разобраться в тонкостях трагедии правоохранителям ещё предстоит.

Жгите свечи, пейте вино, кушайте из красивой посуды, не копите хлам. Носите нарядное бельё и никогда, НИКОГДА — не ждите особого случая. Жизнь обрывается в одно мгновение. Живите — сегодня! Запись со страницы Кристины Г. в ВК

"Пытаюсь удержать безумие". Что было в голове у убийцы малыша из Нарьян-Мара