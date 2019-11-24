Телеведущая пожертвовала собой, пытаясь спасти родителей из страшного пожара

Цзэн Инсинь из Гонконга, Китай, была любимицей зрителей и обожала свою работу. Но её жизнь трагически оборвалась на 27-м году жизни.

Пожар вспыхнул на девятом этаже, в квартире, где девушка находилась со своими родителями. На часах было около четырёх утра, и она первая отреагировала на катастрофу. Цзэн бросилась будить родителей и сделала всё, чтобы они спаслись, но сама замешкалась.

На место срочно вызвали пожарных, которые прибыли через пять минут. Однако к тому моменту огонь уже бушевал вовсю. Вызволить маму и папу девушки спасателям удалось, но, когда они вернулись за Цзэн, было уже поздно. Они обнаружили её бездыханное опалённое тело, пишет Worldofbuzz. Родителей погибшей Инсинь госпитализировали, а правоохранители принялись выяснять, из-за чего вспыхнул смертоносный пожар.

Коллеги, друзья и поклонники Цзэн остались шокированы инцидентом. Девушка была популярной ведущей новостей, которую многие любили за весёлый нрав и милую внешность.

Девушка сорвалась со скалы на глазах у бойфренда, который не успел её спасти