Пронзительные записи в соцсетях москвички, которая выпала из окна с детьми

Трагедия произошла на северо-востоке Москвы. Женщина и девятимесячная малышка погибли на месте. Трёхлетний мальчик доставлен в больницу в тяжёлом состоянии.

Счастливая семья — именно эти слова приходят на ум при взгляде на страницу 36-летней Людмилы в соцсети "ВКонтакте". В этом году они с мужем отметили появление на свет второго ребёнка — красавицы дочки. Радостная мама тогда написала: "Нас стало больше, жить стало веселее". А позже, уже празднуя свой день рождения, указала: "Лучшая компания в ДР36 — это та, которую ты сама себе родила, согласны?"

Выпускница филологического факультета, слушавшая рок-н-ролл — "Сплин", "Чайф", Linkin Park, давно сменила бунтарский дух на милые семейные хлопоты. Среди фото преобладают снимки с мужем и детишками, на стене — рецепты, колыбельные, детские стишки и развивающая литература. К воспитанию Людмила подходила с умом и ответственностью.

Кажется, ничто не говорило о послеродовой депрессии, которой, предположительно, она страдала. Людмила производила впечатление довольно жизнерадостного и позитивного человека. В статусе женщина указала: "Всё будет хорошо. Надо просто верить". Ей удавалось сохранить детскую непосредственность и радоваться мелочам: "А кто сегодня катался на качелях и ловил языком снежинки, как маленькая девочка, пока [сын] спит?", "Жизнь как фотография — становится лучше, когда ты улыбаешься".

Живу и стараюсь быть счастливой :-) И мир пока мне улыбается Людмила С.

Но несколько месяцев назад Людмила перестала обновлять страницу. А среди записей можно наткнуться и на такие: "Наконец-то и у меня случился выход в свет с мужем и без ребёнка!". В квартире погибшей нашли записку, где она просила "не сажать Виталика в тюрьму". Скорее всего, речь о её супруге — как обычно, он с утра ушёл на работу, пишет телеграм-канал Mash. А женщина вызвала скорую, пожаловавшись на недомогание дочки, но, когда медики приехали, дверь уже никто не открыл.

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