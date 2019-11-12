Актрису из фильма ужасов обвинили в похожем убийстве через день после съёмок

По словам представителей кинокомпании, они понятия не имели о прошлом ведущей актрисы.

30-летняя экс-журналистка и автор нескольких книг Эйслинг Такер Мур-Рид исполнила главную роль в фильме ужасов From the Dark ("Из темноты"), где снялась под псевдонимом Вин Рид. По сюжету, девушка работает гидом в горах, где постепенно начинают пропадать люди. В итоге лента заканчивается смертельной стрельбой с участием героини, пишет Mail tribune.

Но на следующий день после окончания съёмок девушке предъявили обвинение в реальном преступлении. По словам создателей фильма, они об этом инциденте даже не подозревали. Как выяснилось, в 2016 году Эйслинг застрелила своего дядю. Тогда Рид настаивала на самообороне и получила обвинение в непредумышленном убийстве, но вскоре её отпустили под залог.

Мы познакомились, когда она пришла на прослушивание. Мы понятия не имели, кто она такая и что происходит в её жизни. Наши круги общения никогда не пересекались Создатели фильма

Однако, пока шли съёмки, полицейским удалось получить фото с её телефона. Девушка умудрилась запечатлеть момент своего преступления, которое словно повторяло кадры из фильма, пишет New York Post. Теперь её обвиняют в убийстве, а кинокомпания озабочена тем, как сделать так, чтобы фильм всё же вышел, и никому при этом не навредить.

Девушка нашла в телефоне фото ДТП, снятые за час до того, как она в него попала