Как мама 10 лет держала детей в плену под Челябинском, оставаясь вне подозрений

В городке Усть-Катав Челябинской области женщина после инцидента подожгла дом и покончила с собой.

55-летняя Дина Азизова держала взаперти троих детей более десяти лет, они нигде не значились с 2008 года, пишет Znak.com. Она не разрешала им ходить в школу, общаться со сверстниками и даже гулять. При этом она так тщательно скрывала столь странный образ жизни, что ни соседи, ни администрация, ни даже близкие люди ничего не могли заподозрить. Пока 20-летняя дочка не выкрала 15-летнего брата и 11-летнюю сестру и не решилась на побег.

Женщина действительно производила благоприятное впечатление, со многими водила знакомство, отлично шила и была на хорошем счету. Внешне она скорее походила на фею, чем на жуткую безумную мать. Белокурые волосы, миловидное лицо, добрые глаза за стёклами очков. И наряды Дина подбирала соответствующие — нежные и светлые. А на расспросы про детей отвечала просто — учатся в другом городе.

Да и в соцсетях Азизовой, на первый взгляд, нет ничего странного. Подписки на паблики с рукоделием и интернет-магазины, стихи, чертежи, выкройки. Но в контексте произошедшего уже по-другому выглядят её посты о пропавших детях и животных. Женщина, видимо, понимала, что собственные дочки и сын уже на грани побега, и очень этого боялась. Часто писала о воспитании и предательстве: "Если человек меня предал, я его исключаю из своей жизни," "Дисциплина — это не ограничение свободы. Это отсечение всего лишнего".

Кому не хватает любви в жизни, пойдите и обнимите свою маму. Больше, чем от неё, вы любви ни от кого не получите Запись со страницы Дины А. в ВК

По словам старшей сестры, которая давно жила отдельно и приехала после трагедии, мать запугивала детей и даже била, они голодали, пишет Readovka. В коттедже на самом деле были грязь и разруха, в отличие от красивых картинок с уютными домиками в соцсетях. Сейчас с детьми работают психологи, а органы опеки определяют, где и с кем будут жить несовершеннолетние.

Я девочкой тихой была, мне часто все докучали. Топор однажды в руки взяла, за базар чтобы свой отвечали Запись со страницы Дины А. в ВК

Пронзительные записи в соцсетях москвички, которая выпала из окна с детьми