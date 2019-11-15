Очевидцы сняли жуткую драку в фитнес-клубе, где парни били друг друга снарядами

Чем закончилось жуткое побоище, не сообщается, но правоохранители уже приступили к расследованию.

Пользовательница "Твиттера" ellenew3 стала свидетельницей жёсткой драки, которая произошла в фитнес-клубе Ab Salute Gym в Брентвуде, Англия. Однако девушка не растерялась, а достала камеру и начала снимать. Роликом она поделилась у себя на странице, пишет Metro.

На кадрах видно, как несколько парней устроили потасовку прямо в зале среди тренажёров. При этом в качестве оружия они использовали спортивный инвентарь. Один из нападающих схватил металлический прут и со всей силы стал бить им оппонента. Затем девушка, видимо, отключила камеру. Но любопытство оказалось сильнее — и ролик продолжился, когда сражались уже двое других парней.

Что случилось дальше, неизвестно, но представители фитнес-центра уже выступили с извинениями. Они отметили, что это был единичный случай за 10-летний период существования их сети. И что они никоим образом не поощряют насилие. А устроившим беспорядок парням навсегда запрещено посещать заведение.

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