Важные подробности исчезновения девушки из Красноярска, поехавшей на свидание

29-летняя Галина М. исчезла 15 ноября по дороге в село Арейское. Красно-оранжевый Hyundai Solaris, за рулём которого была девушка, пока тоже не удалось найти.

Уже несколько дней родственники, волонтёры и правоохранители пытаются выяснить судьбу пропавшей девушки. По информации Лайфа, Галина отправилась на свидание к парню Никите Ж., который работал кинологом в колонии под Красноярском. Они общались уже около 12 лет, даже когда были несвободны. Но оба пережили развод, стали видеться всё чаще и неделю назад начали встречаться.

По словам сестры Галины, накануне девушка сделала маникюр и весело интересовалась рецептом тефтелей, вероятно, чтобы приготовить возлюбленному на ужин. Но из поездки красноярка не вернулась и перестала выходить на связь. А Никита заявил, что они поболтали всего десять минут, расставили все точки над i и благополучно разъехались. Что звучало подозрительно, ведь до этого Галина совсем не собиралась расставаться с любимым.

Последнее её сообщение было в пятницу. В 17:55 — прислала голосовое, спрашивала мой фирменный рецепт тефтелек. Как я поняла, хотела порадовать любимого. Настроение у неё было хорошее, по голосу слышно, что радовалась Сестра Галины

Правоохранители изучили записи с камер у придорожного магазина в Арейском и обнаружили на кадрах похожую машину. При этом автомобиль въехал в посёлок, но не покидал его, отмечают "Плохие новости". ГУ СК РФ по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело по статье "Убийство". Главным подозреваемым сейчас является Никита, которого уже задержали и допрашивают.

На поисковых листовках Галину описывают так: рост 175 см, полного телосложения, волосы тёмно-русые, глаза карие. Девушка была одета в зелёный пуховик, чёрные джинсы, зелёные ботинки. Особые приметы — родинка над губой слева.

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