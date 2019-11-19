Девушка — боец ММА умерла, получив серьёзную травму на ринге

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Фото © Facebook / Stonehenge CrossFit

Девушке было всего 26 лет, её не смогли спасти, несмотря на присутствие медиков на соревнованиях.

Сай Алетаха родом из Ирана отучилась на факультете промышленного дизайна в Университете Лафборо в Англии. И уже более трёх лет занималась ММА на любительском уровне в спортивном клубе в Солсбери, пишет The Sun.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/StonehengeCrossFit/?__xts__%5B0%5D=68.ARCX-dE2cGV0Rx6JiBq3gGyKNJ7rvI0thimogD8Cwk3Ac7o0UKijaZEfag3iCNQ2vP3cTvo0W_i21ZPKKOlckQwLcQMmS3MHqN_KA5urL9qmnXEbXrkQsQaDRh8Kula1RniKDazt2Zj45og0_DKlv_iLgv--szJY6TZKs_eKTBzOKuJYeYpAvcPrVZr8Frv7YFVF8_oITSe5HBcNfkJds2yKdLxm9Pow54Q4o7ToKr2vMXPK8hPiAg438YurBZnK8pDrPN0kVEhUiojMbFapYUPNKMLmaCMkZCXT1o7rzHkAtKlJa-zXDqDKH1d00SqZvb0f1eaYelgBQkMOzXOcOw87FGEM&__tn__=k%2AF&tn-str=k%2AF" target="_blank">Stonehenge CrossFit</a></p>

В роковой день девушка отправилась на соревнования, и ничто не предвещало беды. Однако во время боя что-то пошло не так. Алетаха получила серьёзную черепно-мозговую травму, и её в критическом состоянии срочно отправили в больницу. Но усилия медиков оказались тщетны, утром Сай умерла.

<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/whimn_au/status/1196575060024152064" target="_blank">whimn_au, </a><a href="https://twitter.com/purpleH2Oski" target="_blank">purpleH2Oski</a></p>

Гибель девушки стала шоком для близких и друзей. По словам сотрудников спортклуба, она могла подружиться с любым, кого встречала, и очень много тренировалась. В больницу к Сай пришло 30 человек, и, к сожалению, эта встреча оказалась последней.

Боксёр выдавал себя за другого, но об этом узнали, лишь когда он погиб на ринге

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