Девушка — боец ММА умерла, получив серьёзную травму на ринге

Девушке было всего 26 лет, её не смогли спасти, несмотря на присутствие медиков на соревнованиях.

Сай Алетаха родом из Ирана отучилась на факультете промышленного дизайна в Университете Лафборо в Англии. И уже более трёх лет занималась ММА на любительском уровне в спортивном клубе в Солсбери, пишет The Sun.

В роковой день девушка отправилась на соревнования, и ничто не предвещало беды. Однако во время боя что-то пошло не так. Алетаха получила серьёзную черепно-мозговую травму, и её в критическом состоянии срочно отправили в больницу. Но усилия медиков оказались тщетны, утром Сай умерла.

Гибель девушки стала шоком для близких и друзей. По словам сотрудников спортклуба, она могла подружиться с любым, кого встречала, и очень много тренировалась. В больницу к Сай пришло 30 человек, и, к сожалению, эта встреча оказалась последней.

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