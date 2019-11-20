Парни увидели, как тонет их друг, и просто сняли его страшную смерть на видео

По словам полицейских, очевидцы могли оторопеть от страха, поэтому ничего не предприняли.

19-летний Джаффер Аюб из штата Карнатака, Индия, отправился купаться в местном карьере вместе с двумя друзьями, пишет Unilad. Своё веселье парни решили снять на видео. Но на кадры попало больше, чем они рассчитывали, — страшная смерть товарища.

Аюб прыгнул в воду и, немного проплыв, устремился к берегу. Но выбраться на сушу уже не мог. Один из приятелей протянул руку борющемуся за жизнь парню, но почему-то убрал её назад. И тот пошёл ко дну на глазах у друзей и женщин, стиравших бельё неподалёку. Никто не пришёл ему на помощь, а товарищ продолжил снимать.

Очевидцы подняли тревогу уже после того, как парень скрылся под водой. Прохожие помогли вытащить Аюба, но к тому моменту он был уже мёртв. Правоохранители занялись расследованием инцидента.

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