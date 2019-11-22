В Крыму блондинке отказали в работе, и она устроила бои без правил — видео

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Видео © VK / ДТП и ЧП | Крым | Севастополь | Симферополь

Эпичная драка произошла в Симферополе, где девушка напала на сотрудников бургерной.

Блондинка пришла устраиваться на работу, но собеседование пошло не по плану, пишет паблик "Чёрный список Симферополь". Ей сказали, что в должности ей, видимо, откажут. И оскорблённая испытуемая набросилась на сотрудницу, которая с ней общалась, и вцепилась ей в волосы. Буйную крымчанку с трудом удалось вывести из помещения, но она успела ударить в лицо ещё одну девушку.

Ролик вызвал резонанс в местных пабликах. Некоторые юзеры отметили, что сложно разобраться в том, что произошло на самом деле, ведь в ролике нет оригинального звука. Однако они сошлись на том, что бросаться с кулаками на людей неправильно в любом случае.

<p>Фото © Соцсети</p>

Нашлись и те, кто заявил, что узнал девушку из видео. Пользователи рассказали, что это местная жительница Олеся, которая известна своим буйным нравом и опасными выходками.

Эта Олеся опасная, она на одной работе в повара фритюром бросалась и с ножом накидывалась на сотрудников

Комментарий под постом в ВК

Я с ней как-то работала, она на самом деле неадекватная, но никогда не кидалась

Комментарий под постом в ВК

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