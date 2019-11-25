Появилось видео, как в Москве мужчина порезал бывшую, схватив 5-летнего сына

Трагедия разыгралась на Волгоградском проспекте, когда 29-летняя Айнур Г. возвращалась домой.

27-летний Гурбан Г. напал на бывшую супругу, с которой развёлся три года назад, пытаясь отобрать ребёнка. На кадрах видно, что мужчина преследует женщину, несущую на руках пятилетнего сына. Догнав их, он что-то говорит мальчику. А потом наносит Айнур несколько ножевых ударов в грудь, пишет телеграм-канал Mash.

Несмотря на раны, пострадавшая смогла забежать в подъезд жилого дома и позвать на помощь. Женщину доставили в реанимацию. Айнур прооперировали, но её состояние оценивается как тяжёлое. Мальчик находится под присмотром бабушки.

Сейчас Гурбана разыскивают правоохранители. При этом раньше Айнур обращалась в полицию с жалобой на бывшего супруга — год назад он её жестоко избил. Но тогда гражданина Азербайджана отпустили.

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