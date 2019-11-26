Девушка сняла, как бойфренд угрожает ей пистолетом, за секунду до гибели — видео

233

Фото © Facebook / India Mackey

Индия Макки из Уоррена, США, за день до смерти отметила своё 20-летие, выкладывая весёлые фото в соцсетях.

В роковой вечер девушка сидела в машине вместе со своим 18-летним парнем Кевином Диксоном. Пара, видимо, повздорила, и Индия достала телефон и начала снимать рассерженного бойфренда. Он в этот момент заряжал пистолет и грозил застрелить возлюбленную.

Индия, похоже, не поверила в серьёзность его намерений. Поэтому парень заявил: "Ты думаешь, я шучу?", пишет People. Бойфренд пообещал выпустить в подругу несколько пуль и через мгновение действительно нажал на курок. Затем Кевин решил скрыться вместе с телом и проехал около 11 километров, прежде чем его остановили полицейские.

Это видео снято девушкой, которая погибнет через мгновение. Последние воспоминания о ней, что останутся у семьи, — кадры, где она указывает на человека, собирающегося её убить

Эрик Смит, прокурор

<p>Фото © Facebook/<a href="https://www.facebook.com/india.mackey.90?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARD-wtRfJkUNwnbvOFEa_-0AlW_iydp2EvGG3uibkoPdzP3CPGmGM9ST--NRY7Kv-FVeBgLP7oesk7P2&hc_ref=ARTERl-y2Q77r62_8DGCAygVphjYicLxVmQ_jJYn5_chRBGUcXyNg262tfQ8Ph3ac7I&fref=nf" target="_blank"><strong>India Mackey</strong></a></p>

Сейчас парень находится под стражей без права выхода под залог. Ему предъявлено обвинение в убийстве и может грозить пожизненное заключение.

Парни увидели, как тонет их друг, и просто сняли его страшную смерть на видео

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×