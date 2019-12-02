Испуганные очевидцы сняли, как из карусели на полном ходу стали выпадать люди

Инцидент произошёл на ярмарочной площади в Лопбури, Таиланд. К счастью, обошлось без погибших.

Посетители снимали весёлую поездку своих друзей на карусели с пиратской тематикой, пока та не обернулась настоящим кошмаром. Внезапно из "гондолы" на полном ходу стали выпадать люди под испуганные крики толпы. На кадрах видно, как несколько человек вылетают и ударяются о помост из-за того, что сломалась металлическая загородка, расположенная на уровне коленей пассажиров.

Упавшие люди очень сильно ударились. <...> Одна девочка плакала от шока. А мальчика отбросило за ограду. Меня это потрясло, никогда подобного раньше не видел Очевидец

Прежде чем оператору удалось остановить вышедшую из строя карусель, сорвалось шесть человек, среди которых были дети, пишет Daily Star. Пострадавших доставили в ближайшую больницу, им удалось отделаться лёгкими травмами. Лишь один из посетителей получил перелом ноги. Сейчас аттракцион закрыт, а полицейские начали расследование инцидента.

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