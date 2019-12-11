Студентка из Москвы, чьё тело нашли завёрнутым в одеяло, мечтала о большой любви

Тело 20-летней Анны Е. в её квартире на юго-западе Москвы нашли бабушка с дедушкой, которые заботились о девушке после гибели её мамы.

Этот роман не предвещал ничего хорошего. Студентка-лингвист, изучавшая французский, немецкий и английский языки, ещё год назад влюбилась в уроженца Чувашии Константина, который трудился в магазине. Они встречались несколько недель, но потом парень украл у Анны телефон и деньги и угодил в тюрьму, пишет "360".

А когда вышел на волю, снова предложил девушке встречаться, и она его приняла. Пара жила вместе несколько недель, и 23-летний возлюбленный даже купил в квартиру девушке телевизор. Судя по страничке в соцсетях, Анна к чувствам относилась серьёзно и действительно ждала своего "единственного".

Когда встретишь своего человека, поймёшь, почему с другими не получалось запись на странице Анны в ВК

Девушка слушала много современной музыки и имела широкие интересы. Среди подписок — паблики о книгах и языках: JustRead, "Строки пыльных книг", "Сергей Есенин". Странички, посвящённые диетам, спорту, женским секретам и уходу за собой. При этом, судя по записям, девушка ценила не внешность и образование, а хотела смотреть глубже. Но внутренний мир своего парня ослеплённой чувствами студентке так и не удалось разглядеть.

Учитесь отличать важное и второстепенное. Высшее образование — не показатель ума. Красивые слова — не показатель любви. Красивая внешность — не показатель красивого человека. Учитесь ценить душу, верить поступкам, смотреть на дела запись на странице Анны в ВК

Тело Анны, завёрнутое в одеяло и со связанными ногами, 10 декабря нашли бабушка с дедушкой. Перед этим девушка сказала, что приболела, но потом перестала отвечать на телефонные звонки, и они приехали её проведать. Там же находился и Константин, но он успел сбежать до приезда полиции. Накануне соседка слышала, как пара ссорилась и Анна плакала. До своего дня рождения она не дожила всего несколько дней.

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