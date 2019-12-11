Известный путешественник задохнулся в сугробе, катаясь на сноуборде в Шерегеше

33-летний Евгений Горбунов из Новокузнецка погиб на горе Зелёной в Таштагольском районе Кемеровской области утром 10 декабря. Во время инцидента рядом находились его друзья, которые бросились на помощь, но было уже поздно.

Парень катался на необорудованном склоне между трассами. Но в какой-то момент потерял равновесие и упал головой в снег. Всё это происходило на глазах у его друзей, которые попытались спасти путешественника. Когда же им удалось вызволить Евгения, тот был уже мёртв, пишет КП. В качестве предварительной причины смерти назвали асфиксию — парень задохнулся под "пухляком".

В группе ВК "ШЕРЕГЕШ — горнолыжный курорт" приведён комментарий одного из друзей погибшего. Александр рассказал, что парни катались втроём, когда Горбунов упал "головой вниз в ручей", находившийся под снегом. Он с горечью отметил, что ни опыт, ни снаряжение не спасут от беды, которая приходит всегда внезапно.

Райдеры, опытные и новички, вы думаете, вы бессмертные все тут? 10 минут — и нет человека. Это дикий шок для всех, включая меня. Молодой, полный сил парень ушёл из жизни, тоже думая, что это случится с кем угодно, только не с ним Александр, друг погибшего

Евгений действительно слыл опытным путешественником, любил горы и сноуборд и в Шерегеше был частым гостем. Кроме того, вместе с другом на велосипедах он объехал полмира, о чём написал журнал National Geographic. Также парень занимался тюнингом машин, а параллельно увлекался медитациями и саморазвитием. Одна из записей на его стене в ВК гласила: "Бояться надо не смерти, а пустой жизни". И, кажется, Евгений наполнял её изо всех сил.