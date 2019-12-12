Очевидцы сняли, как лев терзает смотрителя зоопарка, которому никто не помог

Страшный инцидент произошёл в городе Карачи, Пакистан. По словам директора зоопарка, рабочий не соблюдал правила безопасности.

Канну Пирадитта отправился кормить белого льва, который сидел в вольере. Парень начал бросать мясо через прутья, и хищник вцепился ему в руку на глазах у посетителей. На кадрах ролика, снятого очевидцами, видно, как рабочий пытается вырваться из пасти зверя под крики и хлопки толпы.

При этом коллеги Канну тоже были рядом, но не потрудились вмешаться, пишет The Sun. Прошло около 40 секунд, прежде чем истекающему кровью рабочему удалось освободиться. Его срочно доставили в больницу, сейчас парень в стабильном состоянии. Директор зоопарка Камар Аюб отметил, что сочувствует подчинённому. Но указал, что смотритель нарушил правила кормления и подошёл к вольеру не с той стороны.

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