В Москве журналист умер, написав пост, как врачи останавливали ему кровь курицей

Заместитель редактора отдела специальных корреспондентов и обозревателей "Вечерней Москвы" Михаил Виноградов умер 12 декабря на 43-м году жизни.

10 декабря Михаил написал в "Фейсбуке" пост о том, как у него началось кровотечение через почти зажившее отверстие для дренажа. Он только выписался из больницы, куда попал с лимфоденитом. Журналист вызвал скорую, но ему не сразу удалось объяснить ситуацию по телефону.

Пришлось рассказывать по второму кругу. А кровь хлещет, мне уж и стоять тяжело, голова пошла туда-сюда — пришлось сесть. В лужу крови, да... Михаил Виноградов

Когда медики всё же прибыли на место, то, по словам Михаила, наложили повязку и посоветовали приложить к месту мороженого цыплёнка. А потом уехали, так и не остановив кровотечение.

Приехали два фельдшера и говорят: ликуйте, это не артерия, а крупный сосуд. И дырка уже сама закрывается! Пришлёпку с коллагеном поставили, сверху бинт, да ещё фельдшерица в морозилку заглянула. Выбрала цыпленка-бройлера и говорит: "Держите час" Михаил Виноградов

В конце поста журналист отметил, что в итоге действительно держал курицу, пока отмывал ванную и полы от крови. И посетовал, что не может понять, почему такое произошло: "А самое неприятное, что я никак не могу понять, почему и отчего такое кровотечение? И как на будущее его купировать? Тоскливо мне и страшно. Немного". Михаил скончался 12 декабря. По данному факту СКР начал проверку. По её результатам будет решена судьба медиков, отмечает телеграм-канал Mash.