Рабочий пролетел 22 этажа, шагнув в лифт, который не приехал

Этот случай может стать причиной ещё одной фобии, связанной с лифтами. Невнимательный парень из Гуйчжоу, Китай, чудом остался жив.

Рабочий находился на 30-м этаже и собирался спуститься вниз, не ожидая, каким кошмаром это для него обернётся. Когда открылись двери лифта, он, ничего не подозревая, шагнул внутрь. Но вместо кабины сорвался в шахту лифта, который не успел приехать, пишет AsiaOne.

Парень пролетел 22 этажа и только тогда смог схватиться за металлический трос. К счастью, у рабочего оказался с собой мобильный, и он обнаружил, что есть сигнал. Так ему удалось связаться со спасателями. До того как они приехали, китаец провёл в ловушке 20 минут.

Ошарашенного рабочего быстро спасли. Парень остался целым и невредимым. Ему повезло, что на руках у него были строительные перчатки.