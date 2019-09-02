Певица получила смертельное ранение на глазах у тысячи зрителей — видео взрыва

30-летняя Джоана Сайнс выступала вместе со своим коллективом Super Hollywood Orchestra в Лас-Берланас, Испания, когда случилось непоправимое.

Испанская певица, танцовщица и хореограф находилась на сцене фестиваля вместе со своими коллегами, когда вдруг раздался громкий хлопок. Во время выступления взорвался пиротехнический картридж и поразил артистку прямо в живот на глазах у тысячи шокированных зрителей. Страшный инцидент попал на видео.

После взрыва девушка упала, испуганные участники коллектива поспешили ей на помощь, а занавес быстро опустили, пишет Daily Mail. Джоану доставили в больницу, но врачи оказались бессильны — артистка скончалась от полученных травм.

Коллектив Super Hollywood Orchestra состоял из 15 человек, включая танцоров, певцов и музыкантов. Полицейские начали расследование инцидента, унёсшего жизнь одной из его участниц. По их предположениям, произошёл технический сбой.