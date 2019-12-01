Самые жуткие проклятия в истории. Чёрная магия или совпадение?

В истории бывают случаи, которые сложно объяснить обычной логикой. Например, проклятия. То, что считалось сказками и суевериями, разрушало империи и вызывало войны. Найдутся и те, которые скажут, что спустя века реальные случаи обросли легендами, а произошедшие трагедии — не более чем стечение обстоятельств. Мы приведём три самых жутких проклятия, а что их вызвало — решайте сами.

Проклятие Тамплиеров

Тамплиеры были самым богатым рыцарским орденом Европы. Своё состояние они заработали в крестовых походах. И деньги привлекли внимание короля. В пятницу, 13-го, а точнее 13 октября 1307 года, все члены ордена — несколько сотен человек — были арестованы по приказу французского монарха Филиппа Красивого. Король проводил централизацию государства, и ему очень нужны были деньги.

Процесс шёл семь лет. По надуманным обвинениям в колдовстве и содомии 18 марта 1314 года великий магистр ордена Жак де Моле был сожжён как еретик. Казнь проходила в присутствии короля и трёх его сыновей. Когда пламя занялось, старый магистр закричал: "Папа Климент! Король Филипп! Гийом де Ногаре! Не пройдёт и года, как я призову вас на суд Божий! Проклинаю вас! Проклятие на ваш род до тринадцатого колена!.."

Жак де Моле перечислил всех причастных к суду над орденом. Через месяц умер папа Климент, затем был отравлен глава тайной службы короля де Ногаре. Осенью от инсульта на охоте умер Филипп Красивый. Дальше в течение 13 лет умерли три его сына: Людовик, Филипп и Карл, последовательно становившиеся королями Франции. До проклятия династия Капетингов правила 300 лет, каждый следующий король правил более 30 лет и стабильно передавал престол от отца к сыну. По легенде проклятие закончилось, лишь когда французский король Людовик XVI был казнён на гильотине.

Проклятие Тамерлана

"Когда я воскресну, мир содрогнётся" — такая надпись украшала герб Тамерлана. Многие считают эту надпись пророческой. Тамерлан, или Хромой Тимур, создал одну из крупнейших империй XV века. Он был жестоким, но талантливым полководцем и до сих пор почитается как национальный герой Узбекистана. Его проклятие по легенде развязало Великую Отечественную войну. В начале июня 1941 года команда археологов под руководством Михаила Герасимова приехала в Самарканд.

Они должны были найти и вскрыть захоронение, в котором лежал азиатский правитель. Духовенство Узбекистана категорически возражало, напоминая о проклятии. Но советские люди, а тем более учёные, не верили в эти сказки. Вскрытие гробницы назначили на 19 июня 1941 года. А три дня спустя началась война.

Многие считают, что так сбылось пророчество Тимура. Удивительно ещё и то, что перелом в войне случился в 1942 году в ходе Cталинградской битвы. Накануне победы в ней останки Тамерлана были повторно захоронены в Самарканде, тем самым завоеватель получил успокоение.

Проклятие Тутанхамона

О проклятии Тутанхамона созданы десятки фильмов и книг. По легенде, вскрывая гробницы фараона, археологи нашли камень. Там была недвусмысленная надпись: "Смерть на быстрых крыльях настигнет того, кто потревожил покой фараона". Англичане, как и советские археологи, не любили старинные суеверия. Учёный-египтолог Говард Картер и аристократ граф Джордж Карнарвон продолжили вскрытие склепа. Внутри лежали сокровища, в числе которых и легендарная золотая маска Тутанхамона.

На этом успехи кончились. Граф Карнарвон умер четыре месяца спустя: его укусил комар, который вызвал заражение крови. Умерли спонсоры экспедиции — миллионеры Джордж Гоулд и Вульф Джоэл, которые лишь заглянули внутрь склепа. От отравления умер археолог Артур Мейс. Погиб и личный секретарь Говарда Картера. Журналисты насчитали 22 смерти.

Первооткрыватель гробницы Говард Картер умер последним 17 лет спустя — в 64 года. Многие считают, что факты смертей подтасованы газетчиками, мол, учёные и так болели, да и были в возрасте. Но любители мистических историй видят в происходящем лишь обмотанную в бинты руку мумии, которая пронесла своё проклятие сквозь четыре тысячи лет.