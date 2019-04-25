Родители с экрана телевизора умоляли найти 5-летнего сына, но убийцами были они

За последние пять лет полицейские 17 раз посещали дом 36-летней Джоан Каннингем и 60-летнего Эндрю Фройда — старшего из Иллинойса, США, по тем или иным причинам. И каждый раз они отмечали, что помещение и условия не подходят для детей и жизни в целом, сообщает Buzzfeed.

Неделю назад на номер 911 позвонила мама Эйджея и заявила, что её малыш пропал. Вечером она его уложила спать, а наутро, вернувшись от врача, сына в детской она не обнаружила. Женщина, беременная третьим ребёнком, и её сожитель обыскали весь дом и расспросили соседей, но это ни к чему не привело. Дальше делом занялись правоохранители.

Поиски продолжались шесть дней. Мальчика разыскивали полицейские с собаками, агенты ФБР и волонтёры. Джоан даже обратилась на телевидение и на всю страну попросила сына вернуться домой. Но с полицейскими женщина сотрудничать отказывалась. Поиски резко остановились, когда тело Эйджея обнаружили в 11 километрах от дома, замотанное в плёнку и прикопанное в неглубокой яме.

Учитывая неблагополучность семьи, полицейские сразу же принялись обыскивать дом на наличие улик. В итоге правоохранители нашли необходимое — и родителей арестовали за убийство, насилие над детьми, сокрытие преступления и так далее. Брата Эйджея — 4-летнего Паркера — забрали соцслужбы.

Мы не можем пока сказать, что именно произошло с Эйджеем, — отчёт судмедэкспертов ещё не готов, но, исходя из преступных и уже предпринятых оперативных действий, мы увеличили количество обвинений Том Котловски, заместитель шерифа

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