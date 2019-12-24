Подростка, пропавшего два года назад, нашли в чулане у педофила

Сейчас с мальчиком работают психологи. В заявлении полиции говорится, что пока "не обнаружено никаких признаков, что его удерживали против воли".

Подростка нашли в квартире 44-летнего жителя немецкого города Рекклингхаузен Ларса Х., которого заподозрили в педофилии и распространении детской порнографии. 15-летний мальчик сидел в чулане и был в той же одежде, в которой он пропал более двух лет назад.

11 июня 2017 года 13-летний мальчик пошёл на встречу с друзьями и тогда же отправил последнее сообщение в WhatsApp, пишет The Sun. Потом его телефон оказался отключён, и о подростке больше не было никакой информации. Встретившая его наконец мама рассказала, что едва узнала своего сына — подросток выглядел словно сломленный старик.

Он сказал: "Мама, отвези меня домой. Я сидел взаперти два с половиной года и не мог дышать свежим воздухом". Мы оба плакали. Он взял меня за руку и не отпускал Мама мальчика

Несмотря на то что на теле мальчика не нашли никаких следов насилия, соседи рассказали, что иногда слышали доносящиеся из квартиры крики. Мужчину, в жилье которого нашли мальчика, заключили под стражу.