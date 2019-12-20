Жить по понятиям, а дома пытать ребёнка. Истинное лицо отчима из Волгограда

В квартиру с украшенными снежинками окнами, где жила влюблённая пара, вызвали полицию соседи, которые не могли больше выносить жуткие крики ребёнка.

18 декабря шестилетнего мальчика доставили в больницу с травмами, которые напугали даже врачей. У истощённого малыша были порваны уши, сломаны рёбра, а тело покрывали язвы. Всё это — результат методов воспитания его 22-летней мамы Анастасии и 25-летнего отчима Александра М.

По словам соседей, парень раньше был шофёром, а потом остался без работы и всё время сидел дома. Зато в соцсетях у Александра всё по пацанским понятиям. "Девушка должна быть пошлой, но не шлюхой", — гласит его статус. А ниже на фото он обнимает свою возлюбленную, которая оказалась способна поднять руку на собственного ребёнка. На аватарке у Анастасии тоже нежное фото с избранником.

Среди подписок у отчима мальчика — "Тачки за копейки" и "Пацанский расклад", "где учат жизни". Судя по фото, Александр периодически устраивал посиделки с друзьями за алкоголем. Ностальгировал по службе в армии и выкладывал снимки с оружием. Даже набил себе татуировку с надписью "Моя жизнь моя война", не посчитав нужным расставить знаки препинания.

Я живу как умею, ни о чём не жалею, нахожу и теряю, и с нуля начинаю. Я бы вам рассказал, да меня не просили, как порой предавали даже те, кто любили Запись на странице Александра М. в ВК

Сейчас с влюбленной парой, которая подвергала ребёнка пыткам, разбираются полицейские. На допросе Александр честно признался, что сломал малышу рёбра, но, по его словам, не специально. С мальчиком работают психологи.