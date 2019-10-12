Ешь просрочку. Магазины подарят продукты с истекающим сроком годности

Владельцы супермаркетов в России предложили правительству бартер. Они смогут раздавать продукты с истекающим сроком годности всем желающим, а взамен власти избавят торговцев от уплаты НДС на эти товары. По мнению бизнеса, в выигрыше останутся все. Мы расскажем, как проблема просрочки решается у нас и в других странах.

В России

Сейчас в российской розничной торговле ситуация такая, что 7 из 100 товаров приходится выбрасывать по просрочке. Утилизацию, то есть вывоз продуктов на помойку и раскатывание тракторами, предприниматели оплачивают из своего кармана. Многие товары ещё можно есть накануне и даже после истечения срока. Однако продать со скидкой, раздать или отдать на благотворительность продукты невозможно. За это торговцам грозит вполне реальная уголовная ответственность и огромные штрафы.

В Европе

Евросоюз в этом вопросе шагнул далеко вперёд. Во Франции в 2016 году законодательно запретили выбрасывать просроченные продукты, которые еще можно употреблять в пищу. Вместо этого продавцы выбирают один из двух путей: подарить благотворительным организациям или продавать эти товары на треть дешевле, отправляя часть средств от реализации нуждающимся. За уничтожение продуктов во Франции можно получить крупный штраф или до двух лет тюрьмы. В 2017 году к Франции присоединились Италия и Испания. А в 2018-м — ещё и Великобритания.

В США

Власти США используют метод кнута и пряника. Кнутом бьют предпринимателей за просроченный товар на полках. Если найдут без особой отметки, то оштрафуют и лишат лицензии. А пряник в виде льгот дают тем, кто продает просрочку со скидкой или отдаёт в церковные организации. Шесть лет назад в США появились не просто отделы, а магазины просрочки. Это была инициатива одного из бизнесменов, который хотел торговать товарами с длительными сроками хранения, вроде чипсов, жвачки и газировки.

В Китае

В Китае всё жёстко: торговать просроченным товаром запрещено. И штрафом не отделаться, в тюрьму могут отправить на пять лет. Но масштаб трагедии в миллиардном государстве иной, чем в Европе. Четыре года назад китайские инспектора конфисковали огромные залежи просроченного мяса. Причём стоимость 100 тонн мяса оценили в полмиллиарда долларов. А период просрочки некоторых замороженных кусков достигал 40 лет. Мясо нелегально закупали за границей и ввозили, чтобы продавать на чёрном рынке.