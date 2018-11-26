Эскортница поссорилась с клиентом и разгромила номер в "Москве-Сити"

Полуголая проститутка устроила погром в отеле "Империя-Сити", расположенном в Москве-Сити. Девушка поссорилась с клиентом, разнесла номер и выбежала в коридор в одном белье.

Как сообщает Telegram-канал Mash, успешный москвич Егор М. провёл ночь в номере-люкс в компании жрицы любви. В какой-то момент молодые люди перебрали с алкоголем и поссорились, после чего девушка разрушила номер и стала слоняться по коридорам отеля в одном белье.

Необычная гостья привлекла внимание хостес, и та заглянула в номер. Увидев масштаб разрушения, работница отеля немедленно вызвала полицейских. Теперь Егору придётся отвечать и за погром, и за сложный характер — обиженная проститутка также написала заявление в полицию. В чём конкретно девушка обвиняет своего клиента, пока не известно.