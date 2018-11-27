"Мне приходится спать с 30 мужчинами в месяц, чтобы оплатить аренду квартиры"

Девушка, приехавшая в Лондон из Румынии, живёт в доме, который местные жители прозвали "10 этажами шлюх".

Элана (имя изменено в интересах конфиденциальности) в течение трёх лет живёт в многоквартирном доме в одном из самых богатых районов Лондона. Однако чтобы оплатить аренду квартиры, девушке приходится торговать своим телом и спать как минимум с 30 мужчинами в месяц. Тем временем её мама уверена, что дочь работает уборщицей.

Владельцем жилого дома является магнат Кристофер Моран, который, согласно расследованию Sunday Times, создал таким образом целую сеть борделей в Великобритании. Местные жители прозвали подобные дома "10 этажей со шлюхами".

На нескольких веб-сайтах предлагаются услуги проституток, которые проживают в домах Морана, и одной из них является Элана, уроженка Румынии. Стоимость её услуг составляет £150 в час, причём треть из этой суммы идёт на размещение рекламы, а аренда обходится девушке в £3 тыс. в месяц.

Состояние 70-летнего Морана, который в хороших отношениях с королевской семьёй, оценивается в £404 млн. В год он зарабатывает примерно £8 млн на недвижимости.