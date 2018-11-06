Полицейские вернули парню украденный протез руки стоимостью 10 млн

Полицейские из Бойнтон-Бич, Флорида, нашли протез, похищенный из автомобиля мотивационного оратора Криса Рудена. Бионическая рука стоимостью $150 тыс. (9,9 млн рублей по текущему курсу) была возвращена владельцу, а внимательные офицеры стали звёздами "Реддита".

Крис Руден из Флориды появился на свет с физическим дефектом — его левая рука короче правой и на ней всего два пальца. Парень не отчаялся и даже сделал недостаток собственной фишкой — он работает мотивационным оратором и поддерживает других людей с инвалидностью. Год назад Крис получил высокотехнологичный протез и даже снял видео, на котором впервые примеряет бионическую руку.

Стоимость такого протеза составляет 150 тысяч долларов, а для инвалида он просто бесценен. К несчастью, это понимают не все — несколько дней назад неизвестные похитили руку прямо из автомобиля парня. Парень сразу же обратился в полицию, и вскоре офицеры обнаружили протез в придорожных кустах. Очевидно, преступники поняли, что не смогут продать чужую руку, и предпочли избавиться от улики.

В результате небрежного обращения протез немного пострадал — у него оказался сломан мизинец. Впрочем, Крис всё равно счастлив, ведь рука досталась ему в рамках социальной программы и купить такую же он бы просто не сумел. Девушка Криса выложила его фото с полицейскими на Reddit, и снимок собрал больше 100 тысяч лайков. Впрочем, никто из комментаторов так и не понял, зачем преступникам вообще понадобилось красть руку.