Человек на своём месте. Уборщика без обоняния прозвали Королём фекалий

Стиву Карру 50 лет, и он единственный человек в Великобритании, который может справляться с любыми зловониями.

Все те, кто уже умел дело со Стивом Карром, который работает в клининговой службе CleanSafe Services, прозвали его между собой Королём фекалий. Причиной для такой не самой приятной клички послужила способность Стива наводить порядок в помещениях, в которых даже противогазы не спасут.

Дело в том, что у него полностью отсутствует обоняние из-за автокатастрофы, в которой он едва не погиб. Поэтому убрать зловония для него не составляет труда. Так, недавно ему удалось полностью очистить квартиру человека с психическими отклонениями. Там не убирались несколько лет, но спустя несколько часов дом снова засиял.

Я так давно работаю в службе, но такого количества человеческих экскрементов я никогда не видел. Пришлось руками убирать — было экстремально. Но мне повезло, что я не чувствовал, как это пахнет Стив Карр

Мужчину и правда можно назвать смелым, так как кроме уборки квартир иногда он занимается и разбором морозильных камер и холодильников, внутри которых люди оставляют гниющее мясо или рыбу, в результате чего на поверхности размножаются тысячи личинок.

Для защиты от смертельных бактерий и вирусов я надеваю специальную маску и костюм. Все скажут, что у меня грязная работа. Но мне она нравится. Я получаю удовольствие от неё. Ведь приятно видеть разницу до и после Стив Карр

В клининговой службе он достиг уровня "супергероя экстремальной чистки". По словам директора службы CleanSafe Services Стива Бротона, 50-летний Стив является для него ценным сотрудником. Он гордится его смелостью и качеством проделанной работы.