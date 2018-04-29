Порноактриса, которую обещали казнить боевики ИГИЛ: Они сделали меня сильнее!

Порнозвезда ливанского происхождения Миа Халифа рассказала, как изменилась её жизнь через год после того, как террористы объявили охоту на неё из-за съёмок в порнофильме, где она была в хиджабе.

Миа Халифа переехала из Ливана в США вместе со своей семьёй, ещё когда она была маленькой. В порноиндустрии она оказалась по воле случая. Её восточная внешность оказалась востребованной. Карьера девушки пошла в гору, и у неё стала появляться собственная армия поклонников. Но затем начались серьёзные проблемы.

Девушка рассказала, что образ девушки в хиджабе, которая занимается сексом, пришёл в голову не ей, а продюсерам. Ей тогда был всего 21 год. Миа признаётся, что не умела чётко формулировать отказы, поэтому пришлось согласиться.

В детстве у меня была низкая самооценка из-за избыточного веса, но потом я почувствовала в себе уверенность. Конечно, я жалею, что тогда не умела говорить "нет" тому, что предлагают Миа Халифа

После того как фильм стал доступен для просмотра всем желающим, боевики ИГИЛ стали угрожать девушке расправой. В Сети появилось фото, на котором Мие якобы отрубают голову (они заменили чьё-то тело на её с помощью фотошопа).

Террористы взломали её аккаунт в "Инстаграме" и стали размещать в нём посты, пропагандирующие ценности "Исламского государства". Угрозы террористов поначалу испугали её, но потом она призналась, что страх сделал её только сильнее.

Это не то, о чём я мечтала. Я не хотела, чтобы меня ассоциировали с порноактрисой, и стараюсь избегать подобных сравнений. Теперь я смеюсь над любыми вещами, потому что могло бы быть всё намного хуже Миа Халифа

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.