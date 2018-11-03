Как "киска года" превратилась в мать-героиню. Нерассказанная история Санни Леоне

37-летняя бывшая порноактриса путешествует по Индии, продвигая автобиографический веб-сериал. Фотосессия в "Пентхаусе", фильмы для взрослых, реалити-шоу, Болливуд, семья — таков жизненный путь сикхской иммигрантки, которую больше всего любят там, где чаще всего критиковали.

В основе сценария сериала о Санни Леоне — реальная история о том, как иммигрантка сикхского происхождения Каренджит Каур удостоилась звания "Киска года — 2003" по версии журнала "Пентхаус" и на протяжении трёх лет оставалась самой популярной знаменитостью из Индии, а потом завязала с индустрией для взрослых и встала на путь истинный.

Улицы Мумбаи — самого населённого города страны — усеяны гигантскими билбордами с портретом Леоне. Она изображена вместе с другими героями сериала — членами её семьи, которых играют профессиональные актёры. "Каренджит Каур: нерассказанная история Санни Леоне", — гласит подпись к фото. Второе имя — творческий псевдоним. Им же подписана восковая статуя, не так давно пополнившая экспозицию филиала Музея мадам Тюссо в Дели.

С тех пор, как Леоне впервые появилась обнажённой на страницах "Пентхауса" в 19-летнем возрасте, число её поклонников неуклонно росло. Как и число хейтеров — в Индии порно вне закона. К тому же здесь женское тело воспринимается в качестве запретного плода, а её целомудрие приравнивается к чести семьи. Тем не менее на встречи с актрисой приходит множество фанатов.

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Санни Леоне родилась в Канаде. Когда она была подростком, семья переехала в Лос-Анджелес. Из-за хронической нехватки денег Леоне была вынуждена рано начать самостоятельную жизнь. Так её фотографии оказались в эротическом журнале. А в 2005-м она дебютировала в порно. На вырученные средства Леоне оплатила учёбу в колледже.

Один из эпизодов сериала посвящён случаю, который произошёл на заре карьеры Леоне. Санни снималась в хип-хоп-клипе, и рэпер предложил ей пройти к нему в гримёрку. Актриса отказалась и рассказала о случившемся продюсеру артиста. Домогательства прекратились, но по окончании съёмок Леоне получила урезанный гонорар.

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Другой эпизод посвящён скандальному интервью с актрисой, которое у неё брали в 2016-м. Ведущий задавал неудобные вопросы, типа "почему вы были на работе, когда ваша мать умирала?", а в конце и вовсе заявил, что ему неприятно находиться с ней в одной комнате.

Во втором сезоне сериала, который стартовал 18 сентября, Леоне знакомится со своим мужем — музыкантом Дэниелом Вебером, который сейчас работает её продюсером. "Это лучшая часть моей истории", — уверена актриса.

Новая жизнь началась для Леоне в 2011-м. Она завязала с порно и вместе с мужем приехала в Мумбай, чтобы принять участие в индийском аналоге реалити-шоу "Большой брат" с ежедневной аудиторией в 25 миллионов зрителей. В середине сезона появился продюсер из Болливуда и предложил ей роль в полнометражном фильме.

Возвращение Леоне "к корням" оценили не все. После резонансного дела о групповом изнасиловании студентки в Дели, произошедшем в 2012-м, страну охватила волна протестов. Часть вышедших на улицы людей прямо обвиняли бывшую порноактрису в развращении молодёжи. "Мне плевать", — уверяет Леоне.

В июле 2017-го Леоне и Вебер удочерили двухлетнюю девочку, а через несколько месяцев стали родителями близнецов, появившихся на свет благодаря суррогатной матери. Счастливые супруги уже сейчас заботятся о будущем своих детей. Они вложились в недвижимость и индивидуальные пенсионные счета в США. А ещё Леоне запустила собственную линию косметики и парфюмерии, владеет брендом индийских презервативов и ведёт шоу о сексе на MTV.